Georg Fundak als Segel-Sportdirektor abgelöst

Fundak war seit 1986 in verschiedenen Funktionen für den OeSV tätig und lange Jahre ein Erfolgsgarant für den heimischen Segelsport. Über Details zur überraschenden Trennung weniger als eineinhalb Jahre vor Olympia 2020 in Tokio wollte Verbandspräsident Herbert Houf am Freitag keine Angaben machen. „Der Zeitpunkt war so nicht geplant, aber es war nicht anders möglich“, sagte Houf. In wenigen Wochen werde Fundak 66 Jahre alt. „Es wäre blauäugig, wenn es völlig überraschend gekommen wäre“, meinte Houf. „Wir reden seit Längerem über eine Übergabe.“ Diese war laut Verbandsangaben ursprünglich für das Jahr 2020 geplant, werde nun aber vorzeitig vollzogen. Fundak selbst, dem nicht das beste Einvernehmen mit dem Präsidenten nachgesagt wird, war am Freitag vorerst nicht erreichbar.