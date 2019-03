Chinesen haben fünf weitere Firmen im Visier

Der bekannteste Chinese, der Salzburg in Atem hält, ist aber Zhonghui Wang, der mit seiner Pekinger J&Y Holding 75 Prozent an der Gaißauer Bergbahnen GmbH hält. Die Einkaufstour könnte weitergehen, meint Peter Koch vom Forum China: „Wir wissen derzeit von fünf Salzburger Unternehmen aus dem hochtechnologischen Bereich, an denen chinesische Investoren interessiert sind.“