Sechsjähriger grub eine Sprengfalle aus - verletzt

Um die Maulwurfplage in seinem Obstgarten in den Griff zu bekommen, vergrub ein 65-jähriger Südoststeirer am Donnerstag eine Maulwurfsprengfalle. Einen Tag später war sein sechsjähriger Enkelsohn auf Besuch und grub die Falle aus. Sie wurde dadurch ausgelöst, das Kind verletzte sich beim Bauch schwer.