Peinlich! Hauser schießt auf Scheiben der Gegner

Bei schwierigen Windbedingungen mussten viele der Favoritinnen in die Strafrunde. So passierten der Weltcup-Führenden Lisa Vitozzi (21.) drei Schießfehler, ihrer Landsfrau Dorothea Wierer (10.) und der Finnin Kaisa Mäkäräinen (12.) jeweils zwei sowie der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (25.) sogar deren vier. Dadurch hatte sich auch für Hauser eine gute Chance ergeben, auf der Anfahrt zum zweiten Schießen war für die 25-Jährige sogar ein Top-6-Platz in Reichweite gewesen. So aber muss sie nun auch ihre Chancen im „Hoffnungsbewerb“ Verfolgung begraben, wird da nicht einmal am Start stehen. Hauser muss nun sehen, sich speziell für den neuen WM-Bewerb Single-Mixed-Staffel wieder aufzurichten, wo sie am Donnerstag voraussichtlich mit Simon Eder für Österreich antreten wird. Katharina Innerhofer (49./+2:10,9/2) und Julia Schwaiger (55./+2:23,4/2) holten zwar im Sprint keine Weltcup-Punkte, schafften aber die Qualifikation für die Verfolgung.