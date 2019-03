Ärzte-Chef will Impfpflicht für bestimmte Berufe

Leider kommt es immer mehr in Mode (vor allem im Raum Graz), dass Eltern ihre Kinder nicht mehr impfen lassen; meist aus Angst vor Nebenwirkungen. Sie vergessen allerdings darauf, dass einige Krankheiten auch tödlich enden können. Und erkrankte Kinder Babys anstecken können, die noch nicht geimpft werden dürfen - so geschehen etwa in der Grazer Kinderklinik. Aktuell gibt es 36 gemeldete Masernfälle in der Steiermark, und die Ärzte hoffen, dass mit dem Frühling auch das Ende der Krankheitswelle kommt.