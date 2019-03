Schock für Eintracht Frankfurt: UEFA sperrt Hütter

Hütter war in der 54. Minute von Schiedsrichter William Collum auf die Tribüne verwiesen worden, weil er aus Wut über einen nicht gegebenen Elfmeter für die Eintracht eine am Spielfeldrand stehende Wasserflasche weggeschossen hatte. Wenige Stunden zuvor hatte er auf einer Pressekonferenz noch betont, dass er nicht mit einer Sperre rechne. „Ich habe mir in 400 Spielen nichts zuschulden kommen lassen“, sagte Hütter. „Außerdem habe ich niemanden verletzt.“ Nach dem Abpfiff entschuldigte er sich zudem für den Ausraster: „Das gehört sich nicht.“ Er scherzte sogar: „Man hat gesehen, dass ich in meiner Karriere einen guten rechten Fuß gehabt habe.“