Illegales Auto-Tuning & bewusstlos durch E-Roller

Ein weiteres illegales Gadget, einen Laserblocker, stellen die Beamten der Landesverkehrsabteilung in Alland, in Niederösterreich sicher. Dieser verhindert mittels Störsignal eine Radarmessung durch die Polizei. Das Auto mit ungarischem Kennzeichen wird aus dem Verkehr gezogen. Was der Lenker dazu wohl zu sagen hat? Seine Geldbörse belastet das illegale Gadget auf alle Fälle.