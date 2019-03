Wie der Kanzler in Linz die Frauen ermutigte

Viele Faktoren für Ungleichheit verantwortlich

Am Programm stand auch ein Besuch in der HTL für Bau und Design in der Goethestraße in Linz. Auf die Frage einer Schülerin, wieso es bisher nicht gelungen ist, Frauen und Männer für die gleiche Arbeit gleich zu entlohnen, meinte Kurz: „Da gibt es viele Faktoren. Karenz und Teilzeit sind hier zu nennen, aber auch die Berufswahl. Generell denke ich, dass Frauen sich ruhig mehr trauen sollten.“