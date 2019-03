Claudio Ranieri ist neuer Trainer von AS Rom!

Sportdirektor Monchi muss gehen

Auf Ramon Rodriguez Verdejo (besser bekannt unter dem Namen Monchi) wird Ranieri übrigens nicht mehr treffen. Als Konsequenz aus dem Achtelfinal-Aus in der Champions League musste nach Trainer Eusebio Di Francesco auch der bisherige Sportdirektor den Hut nehmen. Der Verein und der Spanier hätten sich darauf verständigt, die Geschäftsbeziehung vorzeitig zu beenden, hieß es am Freitag in einer Erklärung. Monchi war erst 2017 zu den Römern gekommen, zuvor war er 17 Jahre lang Sportdirektor beim FC Sevilla gewesen.