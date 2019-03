Linzer Promille-Polizist bleibt weiter im Dienst

Polizist in Handschellen

Als er am 19. Oktober von zwei Kollegen kontrolliert wurde, weil er offensichtlich betrunken versucht haben soll, sein Autoin Gang zu setzen, rastete er aus. Er soll die Beamten bedroht und ihnen auch vorgeschlagen haben, die Sache unter den Tisch zu kehren. Die Polizisten ließen sich aber nicht einschüchtern. Er wurde in Handschellen abgeführt