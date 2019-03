DAS Comeback! Lionel Messi wieder im Nationalteam

Lionel Messi kehrt nach über achtmonatiger Pause in die argentinische Nationalmannschaft zurück. Interimstrainer Lionel Scaloni berief den fünfmaligen Weltfußballer in sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Venezuela und Marokko am 22. und 26. März. Am 9. Oktober testen die Argentinier dann auch noch in Dortmund gegen den WM-Finalgegner von 2014, gegen Deutschland.