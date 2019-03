Hitlers Klavier ist im Kloster

Die US-Soldaten erbeuteten am Berghof auch Berge von Schallplatten, daran erinnert sich die Salzburgerin Elisabeth Kalhammer, die als Stubenmädchen bei Hitler arbeitete: „Die in rotem Samt eingeschlagenen Platten landeten alle im Hotel Bristol, wo sich die Amerikaner einquartiert hatten.“ Wo Elisabeth Kalhammer 20 Jahre den gleichen Job machte wie am Berghof: Stubenmädchen.