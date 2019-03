Bei Feinstaubwerten hat Graz die Kurve gekratzt

Das Luftreinhalteprogramm des Landes (Umstellung von alten Heizungsanlagen auf moderne, umweltschonende, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Förderungen im Bereich der E-Mobilität und Car-Sharing, die Radverkehrsstrategie und die Attraktivierung der Öffis) will Lang mit Vehemenz fortsetzen. So brachte alleine die Aktion „Stundenkarte = Tageskarte“ 11.000 zusätzliche Öffi-Fahrten. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, so Lang, „dürfen aber nicht locker lassen.“