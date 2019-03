In einer Nacht zwei Ticketautomaten geknackt

Gegen 1:04 Uhr zwängte der unbekannte Täter mit einem derzeit nicht näher bestimmbaren Werkzeug einen Fahrscheinautomaten der ÖBB auf, welcher im Warteraum des Bahnhofes Kalwang aufgestellt war. Auf gleiche Weise wurde in derselben Nacht gegen 3 Uhr in einen ebenfalls im Warteraum aufgestellten Fahrscheinautomaten am unbesetzten Bahnhof Wald am Schoberpass eingebrochen. Durch die beiden Einbrüche entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro, erbeutet wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag.