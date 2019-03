Armee-Chef kritisiert deutlich alte Sparbefehle

Überraschend harte Worte nach der Dienstaufsicht von General Robert Brieger bei einer aktuellen Bundesheer-Übung in Allentsteig: Er sehe „Nachholbedarf“ und „fehlende Ressourcen aufgrund von Einsparungen“. Kritik in dieser Deutlichkeit (wie im Video oben) ist von Armee-Befehlshabern eigentlich unüblich, bei dem Manöver der 4. Panzergrenadierbrigade müssen also tatsächlich massive Mängel zum Vorschein gekommen sein.