Schuh-Regale und Bäckerei kommen unter den Hammer

Bis 29. März müssen verbindliche Kauf-Angebote am Tisch liegen, dann wird nur noch mit den Bestbietern verhandelt, ehe am 12. April die Entscheidung fallen soll, wer den Zuschlag erhält. So sieht die Marschroute im Konkursverfahren von Steyr Motors aus. Die Mitarbeiter des Spezialmotorenherstellers müssen damit weiter zittern. Die Lichter sind dafür in Linz und Enns ausgegangen.