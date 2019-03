Region Zell am See-Kaprun gewinnt Multimedia-Preis

Die internationale Nummer Eins im Film-, Print- und MultiMedia-Wettbewerb, der Golden City Gate, fand 2019 bereits zum 18. Mal statt und sorgt in der Tourismusbranche weltweit für Aufsehen. Bei der Verleihung der Awards, die seit jeher auf der internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin stattfindet, konnte Zell am See-Kaprun nach dem letzten Jahr auch heuer wieder abräumen. Bereits zum 2. Mal in Folge wurde die Region mit dem Preis ausgezeichnet und gewann dieses Mal mit den neuen Sommer-Videoproduktionen Gold. Die neuen Filme sind das Ergebnis eines gemeinsamen Projektes mit 60seconds.travel. Arne Hörmann und Tim Wessling von 60seconds.travel sind bekannt aus der 100 Sekunden-Rubrik der Serie GALILEO von Pro7. Zur Bewerbung des einzigartigen Markenkerns Gletscher, Berg und See wurden diese Elemente informativ und unterhaltsam in Videos von 60 Sekunden verpackt. Die neuen Videoproduktionen sind nicht nur ein ideales Format für Youtube, sie zeigen auf einprägsame und erfrischende Art und Weise die Vielfältigkeit und Einzigartigkeit von Zell am See-Kaprun - vom Stand-up Paddeln am Zeller See über Mountainbiken am Kitzsteinhorn bis zum Panorama-Wandern auf der Schmittenhöhe. Die neuen Sommer-Videos werden erstmals im Mai 2019 veröffentlicht.