Ältestes Tätowierwerkzeug der Welt kommt aus Tonga

In der Pazifik-Region wird bis heute noch nach alter Weise tätowiert: mit Tätowierkamm und Holzstab. Mit Stab und Kamm wird die Tinte praktisch in die Haut geschlagen. Von dem Geräusch, das dabei einsteht („Tat-Tat“), entwickelte sich später der polynesische Begriff „Tau Tau“, aus dem dann in weiterer Folge das heutige englische Wort „Tattoo“ entstand.