Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Cosmo wurde zum letzten Mal am 27.Februar daheim in der Oriongasse 32, in 3100 St. Pölten gesehen. Er ist Freigänger und leider seither nicht mehr nach Hause gekommen. Cosmo ist kastriert, gechippt, vier Jahre alt, eine europäische Hauskatze, rot-getigert mit einem kleinen weißen Fleck auf der Brust. Er ist grundsätzlich ein sehr verschmuster, gemütlicher Kater, den man leicht mit Futter locken kann, Fremden gegenüber zeigt er sich jedoch eher scheu und ängstlich. Hinweise bitte an Tel.: 0676/77 82 996.