Shiffrin schimpft: „Das kann den Sport umbringen“

„Wenn man sieht, was in Sotschi los war, das war natürlich nicht zu erwarten“, spricht Shiffrin, die sich bereits zuvor für eine Weltcup-Pause entschieden hatte, im ORF-Interview die Rennabsagen aufgrund des schlechten Wetters am vergangenen Wochenende an. Dann wurde sie konkreter: „Ich muss sagen, das ist ein lächerlicher Rennkalender!“