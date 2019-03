Das sind die besten Partys zum St. Patrick‘s Day

Grüne Getränke und viele Partys: Am 17. März dreht sich wieder alles um den Schutzpatron von Irland. Auch in Wien wird der St. Patrick‘s Day in der ganzen Stadt ausgelassen gefeiert. Sehenswürdigkeiten wie das Riesenrad werden in grünes Licht gehüllt, die Gesichter der Feierlustigen in den Farben der irischen Flagge oder mit Kleeblättern bemalt. City4U hat die besten Party-Hotspots im Überblick.