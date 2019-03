Mit Bombe gedroht: Grazer Lokal evakuiert

Gegen 2.15 Uhr ging in der Landesleitzentrale Steiermark ein Anruf ein. Ein unbekannter Mann gab an, eine Bombe in einem Lokal, unweit des Paulustores, hinterlegt zu haben. Die Bombe würde in einer Stunde detonieren. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich im Lokal zwischen 15 und 20 Personen. Sogleich wurde die Örtlichkeit evakuiert. Eine Durchsuchung des Lokals und des unmittelbaren Nahebereiches wurden durchgeführt und verliefen negativ.