Rätsel um Todesfall auf der „Lisa Alm“ in Flachau

Erich T. war nicht nur in Flachau, sondern auch rundherum als innovativer Gastrobetreiber bekannt. In seiner „Lisa Alm“ auf 1520 Metern, direkt an der Piste des Snow Space, ging regelmäßig die Party ab. Vergangenen Sonntag wurde Erich T. in der Küche der „Lisa Alm“ tot aufgefunden. Ein Messer steckte in seinem Herzen. Da nicht klar war, ob es sich um einen Suizid oder einen Angriff handelte, wurde eine Obduktion angeordnet. „Es ist nicht alles hunderprozentig klar. Deswegen gibt es Ermittlungen“, so Staatsanwaltschaftssprecher Marcus Neher.