Reh querte die Straße: Kollision zweier Fahrzeuge

Zu einem Verkehrsunfall in den späten Abendstunden wurde die Feuerwehr Steyeregg am Donnerstag. Der Unfall ereignete sich auf der B 76, der Radlpassstraße, in Fahrtrichtung Wies. Durch das plötzliche Queren von einem Reh kollidierte dies mit einem Pkw und eine nachkommende Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit ihrem Auto auf das Heck des vorderen Fahrzeugs, wobei die Lenkerin leichte Verletzungen erlitt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, band die ausgelaufenen Flüssigkeiten und säuberte die Unfallstelle.