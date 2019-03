Urlauber (31) schlug Autolenker Schneidezahn aus

Da hatte wohl jemand seine Aggressionen nicht im Griff! Ein 31-jähriger Belgier hat am Donnerstag in Imst einem Einheimischen einen Schneidezahn ausgeschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte der 38-jährige Pkw-Lenker den Belgier zuvor angehupt, weil dieser telefonierend in einer Einfahrt stand.