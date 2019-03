Kanzler im Gespräch: „Karfreitagslösung bleibt so“

Ein Gespräch mit Donald Trump in Washington, Treffen mit der Arabischen Liga in Sharm el-Sheikh, mit Japans Premierminister Shinzo Abe in Tokio, mit dem Premierminister von Südkorea, Lee Nak-yeon, in Seoul und dazwischen der Opernball. Wie hält man das aus?

Weil es die Vielfalt der Aufgaben eines Bundeskanzlers zeigt und schön ist, weil man Österreich im Ausland vertreten kann.