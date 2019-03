Causa Wehrschütz: ORF-Protest gegen Einreiseverbot

Kneissl lässt ukrainischen Botschafter vorladen

Auch Außenministerin Karin Kneissl erklärte, das Einreiseverbot sei ein „in Europa inakzeptabler Akt der Zensur“, und fügte hinzu: „Wir verurteilen dieses mit europäischen Grundwerten völlig unvereinbare Vorgehen und fordern die sofortige Aufhebung des Verbots.“ Kneissl will den ukrainischen Botschafter Olexander Scherba für kommende Woche ins Außenministerium einladen. Da sie sich selbst in Moskau und Brüssel aufhält, soll der Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten, Johannes Peterlik, Scherba einladen und auch mit ihm sprechen. Die Ministerin hatte das ukrainische Einreiseverbot gegen Wehrschütz als einen „in Europa inakzeptablen Akt der Zensur“ verurteilt. Es handle sich um eine lange Reihe von Schikanen gegen den Journalisten, so Kneissl.