Edi Finger Jr.: „Habe im Leben alles erreicht“

Bei Edi Finger Jr. steht ein runder Geburtstag an. Kurz vor seinem 70er nimmt er sich Zeit, um mit uns ein Resümee über das bisherige Leben zu ziehen, aber auch in die Zukunft zu blicken. Wofür er dankbar ist, welche Ereignisse er lieber ausradieren würde und was das große Ziel fürs neue Lebensjahr ist, verrät er im großen Adabei-TV-Interview zu seinem Runden.