34.804 Wahlkarten wurden ausgestellt

Die Frist zur Beantragung von Wahlkarten ist bereits abgelaufen. Im Gegensatz zu den bundesweiten Wahlen werden bei den Salzburger Bürgermeister- und Gemeindewahlen bereits am Sonntag alle Wahlkarten gemeinsam mit den Stimmzetteln ausgezählt, die direkt in den Wahllokalen abgegeben wurden. Das heißt: Es gibt am Sonntag amtliche Endergebnisse in allen 119 Städten und Gemeinden.