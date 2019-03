Rosenstatter ist neuer Wirtschaftsbund-Obmann

Nach der Arbeiter- und der Landwirtschaftskammer steht jetzt auch in der Wirtschaftskammer Salzburg ein Generationenwechsel an der Spitze bevor: Der ÖVP-Wirtschaftsbund hat am Donnerstag bei der Hauptversammlung den Flachgauer Unternehmer Manfred Rosenstatter zum neuen Obmann gewählt. Am 29. April wird er dann auch die Funktion des Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) übernehmen.