Regen im Winter lässt Grönlands Eis schmelzen

Im Verlauf des untersuchten Zeitraums habe sich das Schmelzen im Zusammenhang mit Regen und seinen Folgewirkungen im Sommer sogar verdoppelt und in den anderen Jahreszeiten insgesamt verdreifacht, so die Wissenschaftler. Die Gesamtmenge des Niederschlags änderte sich zwar nicht, sehr wohl aber seine Form, so das Ergebnis der Studie.