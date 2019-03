Paukenschlag: Doper zieht sein Geständnis zurück

Stand unter Druck

Die Haftbedingungen in Österreich beschrieb der Gewinner von bisher fünf Weltcuprennen so: „Ich war in einer Einzelzelle in einem kalten Keller mit minimaler Ausstattung. In diesem Augenblick dachte ich, ich würde alles tun, um freigelassen zu werden und zu meiner Familie zurückzukehren“. Jetzt versuche er, sich von seinem in Haft erlittenen „psychologischen Trauma“ zu erholen.