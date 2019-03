Schweiz: „Faschingsumzug“ in Ku-Klux-Klan-Kostümen

Eine wirklich geschmacklose Faschingsaktion sorgt in der Schweiz für Empörung: Zwölf Neonazis sind in Kostümen des rassistischen US-Geheimbunds Ku-Klux-Klan und mit brennenden Fackeln in den Händen in der Fasnacht durch die Stadt Schwyz gezogen. Es sind Bilder, die an die dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte erinnern. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus verurteilte die Aktion und warnt vor einem Missbrauch der Fasnacht.