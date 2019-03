Gestüt in Flammen: Alle Pferde gerettet

Keinen Schlaf fanden 180 Feuerwehrleute aus Maria Anzbach sowie den Nachbarorten in der Nacht auf Donnerstag. Um 21.30 Uhr waren sie zu einem Brand auf einem Pferdegestüt ausgerückt. Ausgebrochen war das Feuer in einer knapp 600 m2 großen Scheune, in der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen abgestellt waren. Erste Sorge der Einsatzkräfte waren die Rettung der 26 Pferde sowie das Übergreifen der Flammen auf weitere Wirtschaftsgebäude, Stallungen und Wohnbereiche zu verhindern. Alle 26 Tiere - darunter sechs teure Zuchtpferde - konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.