Lehrer-Ausbildung neben Job möglich

„Mit diesem Angebot hat das Burgenland wieder einmal die Nase vorne, und das im so wichtigen Bildungsbereich“, freut sich Daniela Winkler. Vor Ort informierte sich die SP-Mandatarin beim Tag der offenen Tür an der PH über den neuen Studiengang. Die berufsbegleitende Ausbildung wird für Volksschullehrer sowie für Religionslehrer in der Sekundarstufe angeboten.