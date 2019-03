Alko-Frevel: „Ich bin Jesus!“

Die Abendmesse am Aschermittwoch war gut besucht im Martinsdom in Eisenstadt, als ein offensichtlich alkoholisierter Mann plötzlich durch das Gotteshaus bis nach vorne zum Hochaltar marschierte. Dort riss der Unbekannte seine Arme in die Höhe und rief: „Ich bin Jesus!“ Der bischöfliche Zeremoniar konnte den Mann zunächst beruhigen, musste dann aber doch die Polizei verständigen.