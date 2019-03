„Krone“-Leser: „Da fehlen einem die Worte ...“

Neben 12.400 Euro Steuergeld an Mindestsicherung wurden auch Krankenhausaufenthalte und AMS-Kurse finanziert, die der mutmaßliche IS-Kämpfer besuchte, während er sich in Wien von seinen im Kampf in Syrien erlittenen Verletzungen erholte. „Österreich und da speziell Wien ist ein ,SozialleistungsMilchundHonigParadies‘. Mindestsicherung für Terroristen (möglicherweise auch noch für die Zeit des Syrienaufenthaltes) und deren Familien, Integration Fremdwort und auch gar nicht erforderlich. Privat vermietbare Sozialwohnungen, Doppelstaatsbürgerschaften (obwohl verboten) und das alles ohne wirksame Kontrolle. Jeder der arbeitet und Steuern zahlt muss sich an den Kopf greifen“, meint Leser zurueckindiezukunft.