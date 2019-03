Datenleck zeigt Ausmaß der Überwachung in China

Internetcafés „lauschen“ mit

Laut den von Gevers geteilten Dokumenten ist die Datenbank mit einem „Internetcafé-Management-System“ verbunden. Dieses wurde von der in der östlichen Provinz Shandong ansässigen Technologiefirma HeadBond entwickelt. Die Firma war 2017 von der Behörde für öffentliche Sicherheit in Yancheng in der östlichen Provinz Jiangsu beauftragt worden. In Yancheng ist mindestens ein in der Datenbank geführtes Internetcafé ansässig.