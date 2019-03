Umstürzender Baum fiel Steirer auf den Kopf - tot!

In der Gemeinde Fernitz-Mellach im Bezirk Graz-Umgebung ist es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Forstunfall gekommen. Ein 38-jähriger Waldbesitzer wurde gegen 17.40 Uhr von einem Baum am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.