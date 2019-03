Kopfschütteln über Urteil zur 380er

Anwalt Wolfgang List: „Da haben wir es ja: Dann, bitte, muss die Erst-Genehmigung aber am Sitz der Austrian Power Grid in Wien erfolgen. Und die Salzburger Landesregierung und in Folge das Bundesverwaltungsgericht sind für eine Genehmigung gar nicht zuständig.“ Der Umkehrschluss: Wird doch das Salzburger Gesetz angewendet, gibt es entweder 400-Meter-Mindestabstände zu Siedlungen oder ein Erdkabel.