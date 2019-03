Die Top 10 Trendaccessoires dieser Saison

Gürtel sind neben Tüchern und Bändern ein riesiges Thema in dieser Saison. Kaum ein Accessoire schafft es auf so einfache Weise, ein Outfit zu verändern und aufzuwerten. Dabei bietet ein Gürtel gleichzeitig unzählige Möglichkeiten zur Variation. Sie sind bestens dazu geeignet, luftig geschnittene Oberteile oder Kleider in Form zu bringen und dabei die Taille raffiniert in Szene zu setzen.