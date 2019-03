Kurz legt weiter zu, Rendi-Wagner abgeschlagen

Der Höhenflug von Bundeskanzler Sebastian Kurz und der ÖVP hält an: Laut einer aktuellen Umfrage erfreut sich die Volkspartei weiterhin großer Zustimmung in der Bevölkerung, ihr Chef lässt in der Kanzlerfrage alle weit hinter sich. Die SPÖ als größte Oppositionspartei kommt hingegen nicht vom Fleck, Obfrau Pamela Rendi-Wagner würden überhaupt nur noch 16 Prozent gerne als Regierungschefin sehen. Die FPÖ bleibt konstant auf hohem, NEOS und Grüne auf niedrigem Niveau. Die Liste Jetzt zerbröselt vollends.