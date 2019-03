Vier Jahre Haft für Trumps Ex-Wahlkampfmanager

„Schwere Vergehen“ eines „dreisten“ Kriminellen

Richter T.S. Ellis sagte am Donnerstag bei der Verkündung des Strafmaßes, Manafort habe „schwere Vergehen“ begangen. Sonderermittler Mueller bezeichnete Manafort als „dreisten“ Kriminellen, der „wiederholt und schamlos“ gegen das Gesetz verstoßen habe. In einem zweiten Fall wird kommende Woche in Washington ein Strafmaß gegen Manafort erwartet.