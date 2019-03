Sekundenschlaf: Unfall auf Schnellstraße

Kurz vor Mitternacht war ein 32-Jähriger mit einem Klein-Lkw unterwegs. Auf Höhe des Herzogstuhls fuhr er einem vor ihm fahrenden Kleinbus auf. Der Grund? „Laut eigenen Angaben war es Sekundenschlaf“, so ein Polizist. Der 50-jährige Fahrer vor ihm kam von der Straße ab. Beide stürzten in die Böschung. Der Kleinbus überschlug sich und der 50-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land wurde eingeklemmt. Auch seine Beifahrerin wurde verletzt. „Aufgrund des massiven Betriebsmittelaustrittes an beiden Fahrzeugen wurde seitens der Feuerwehren ein dreifacher Brandschutz aufgebaut und die Fahrzeuge stromlos gemacht“, erklärt Gerald Kerschbaumer von der FF Maria Saal.