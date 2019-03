Jetzt fix: Conchita macht als „Wurst“ weiter

„Trash All The Glam“ heißt die neue Single

Um Punkt Mitternacht lüftete der 30-Jährige auf dem Account nun das Geheimnis rund um seine berufliche Zukunft. „Trash All The Glam“ heißt der Premierensong von „Wurst“ und ist bereits auf Spotify abrufbar. „Wurst“ zeigt sich dabei auf den neuen Coverbildern nicht mehr in den gewohnten Frauenkleidern, sondern posiert in Freizeitkleidung vor einer Rolltreppe. Das Gesicht ist dabei verhüllt.