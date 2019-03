Bursch (19) tobte und biss Polizist ins Bein!

Völlig ausgerastet ist ein 19-Jähriger am Dienstag in der Wohnung seiner Mutter. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, wollte der Bursche zu einer geladenen Schrotflinte greifen. Die Beamten konnten das gerade noch verhindern. In dem Gerangel biss der Tobende einem Polizisten in das Bein.