4,4 Millionen Euro kostet das neue Super-WLAN

Lange wurde über ein flächendeckendes Breitband-Angebot diskutiert, nun dürfte es bald Wirklichkeit werden: Die Salzburg AG ersteigerte für 4,4 Millionen Euro die erste regionale Lizenz für das „5G“-Datennetz von der Telekombehörde RTR, mit der Salzburg und Teile der Steiermark (Bad Aussee und Schladming) demnächst „versorgt“ werden dürfen. Also eine eigene Lizenz für das neue Hochleistungs-Handynetz, mit dem Übertragungen in Echtzeit abgewickelt werden können. Und damit beispielsweise auch Fernoperationen: Durch die kurze Reaktionszeit kann ein Patient in Salzburg über das neue Handynetz von einem Chirurgen operiert werden, der eigentlich in Japan sitzt.