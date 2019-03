Abgerissenes Dach flog über Pensionisten hinweg!

Der heftige Föhnsturm, den vor allem die Oststeirer am Donnerstag zu spüren bekamen und der lokal für Schäden (umgerissene Bäume etc.) sorgte, war Donnerstagnachmittag auch über die Region um Gnas gefegt. Und riss das gesamte Dach eines Wirtschaftsgebäudes ab, samt Dachstuhl. „144 Quadratmeter groß!“, so Marbler. „Es flog über den Pensionisten drüber, der gerade mit einer Scheibtruhe unterwegs war, zwischen Hausdach und Garage durch und zerschellte dann 40 Meter weiter auf einem Holzstoß.“ Ein Auto wurde beschädigt.