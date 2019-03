Hat Doping-Doc Equipment von Matschiner bekommen?

Die Verhandlung gegen Matschiner endete am 11. Oktober 2010. Drei Monate später, am 1. Jänner 2011, trat nach Angaben der Gerichtssprecherin der Paragraf 19a Strafgesetzbuch in Kraft - die Konfiskation. Damit wurde es möglich, dass Gegenstände, die Täter etwa zur Begehung einer vorsätzlichen Straftat verwendet hat, zu konfiszieren, „unabhängig davon, ob es sich um einen Gegenstand des Alltages bzw. eine per se nicht gefährliche oder verbotene Sache handelt“, sagte Salzborn. Darunter fällt etwa auch ein Computer, mit dem Betrugshandlungen getätigt wurden. Matschiner hat eigenen Angaben zufolge dieses Equipment dem nun unter Dopingverdacht stehenden Erfurter Sportmediziner Mark S. weitergegeben.