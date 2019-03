Strafe für „Skandal-Jubel“: Geldbuße für Simeone!

Der Argentinier hatte das 1:0 seiner Mannschaft mit einem Griff in den Schritt gefeiert. Wegen Verfehlungen der Fans, die unter anderem Gegenstände in Richtung Spielfeld geworfen hatten, muss Atletico außerdem 38.000 Euro zahlen. Juventus wurde mit 30.000 Euro dafür bestraft, den Anpfiff der Partie verzögert zu haben. Trainer Massimiliano Allegri erhielt deshalb eine Verwarnung. Das Achtelfinal-Rückspiel findet am 12. März in Turin statt.